Adana’da acı kaza! Alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı: Genç adamın son anları yürek burktu!

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Arda Kaynak'ın kullandığı 01 AHK 907 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen A.Ç.Ç. yönetimindeki 01 RE 781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kaynak, yaralandı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaynak, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü A.Ç.Ç., gözaltına alındı.
Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video
GENÇ MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan Arda Kaynak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaynak'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.