Adana’da acı kaza! Alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı: Genç adamın son anları yürek burktu!

Giriş Tarihi: 10.05.2026 16:15

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. 20 yaşındaki motosikletli Arda Kaynak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken feci olay anbean kameraya yansıdı. İşte detaylar…

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Arda Kaynak'ın kullandığı 01 AHK 907 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen A.Ç.Ç. yönetimindeki 01 RE 781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kaynak, yaralandı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaynak, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü A.Ç.Ç., gözaltına alındı.

KAZA ANBEAN KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GENÇ MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan Arda Kaynak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaynak'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
