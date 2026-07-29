Adana’da acı kaza! Bisikletiyle seyir halindeyken kamyonun altında kaldı: Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti!

Kaza, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. H.C.E.'nin (36) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, caddede bisikletle seyir halindeki Duran Yeysıkan'a çarptı. Kamyonun altında kalan Yeysıkan, metrelerce sürüklendi.
METRELERCE SÜRÜKLENEN SÜRÜCÜ KANLAR İÇİNDE KALDI
Çevredekilerin uyarısıyla kamyonu durduran H.C.E., Yeysıkan'ı kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Yeysıkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Kazayı haber alan Yeysıkan'ın yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. İncelemenin ardından Yeysıkan'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.