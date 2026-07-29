Haberler Yaşam Haberleri Adana’da acı kaza! Bisikletiyle seyir halindeyken kamyonun altında kaldı: Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:47

Adana’da acı kaza! Bisikletiyle seyir halindeyken kamyonun altında kaldı: Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti!

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Bisikletiyle seyir halindeyken kamyonun altında kalıp, metrelerce sürüklenen Duran Yeysıkan hayatını kaybetti. Kamyon şoförü H.C.E., gözaltına alındı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Adana’da acı kaza! Bisikletiyle seyir halindeyken kamyonun altında kaldı: Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti!
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. H.C.E.'nin (36) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, caddede bisikletle seyir halindeki Duran Yeysıkan'a çarptı. Kamyonun altında kalan Yeysıkan, metrelerce sürüklendi.

METRELERCE SÜRÜKLENEN SÜRÜCÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Çevredekilerin uyarısıyla kamyonu durduran H.C.E., Yeysıkan'ı kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Yeysıkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Kazayı haber alan Yeysıkan'ın yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. İncelemenin ardından Yeysıkan'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan H.C.E. ise polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #SEYHAN

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Adana’da acı kaza! Bisikletiyle seyir halindeyken kamyonun altında kaldı: Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti!
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