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Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:02

Adana’da acı kaza! Otomobil beton bariyerlere ok gibi saplandı: Genç sürücü hayatını kaybetti!

Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otoyol gişelerinin beton bariyere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü 24 yaşındaki Barış Yaşa, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Adana’da acı kaza! Otomobil beton bariyerlere ok gibi saplandı: Genç sürücü hayatını kaybetti!
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Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Gişeleri'nde meydana geldi. Barış Yaşa'nın kontrolünü yitirdiği 01 BGF 326 plakalı otomobil, otoyol gişelerindeki beton bariyere çarptı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin uzun süren çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Barış Yaşa, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşa'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #CEYHAN #KAZA

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Adana’da acı kaza! Otomobil beton bariyerlere ok gibi saplandı: Genç sürücü hayatını kaybetti!
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