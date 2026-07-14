Adana’da acı kaza! Otomobil beton bariyerlere ok gibi saplandı: Genç sürücü hayatını kaybetti!

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Barış Yaşa, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşa'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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