Adana’da acı kaza! Yaya üst geçidinden caddeye düşen adama minibüs çarptı

MERT KILIÇ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Dalkılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Dalkılıç'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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