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Giriş Tarihi: 15.09.2026 16:19

Adana’da acı kaza! Yaya üst geçidinden caddeye düşen adama minibüs çarptı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Yaya üst geçidinden düşen 33 yaşındaki Mert Dalkılıç’a minibüs çarptı. Ekiplerin peş peşe geldiği kazada talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Adana’da acı kaza! Yaya üst geçidinden caddeye düşen adama minibüs çarptı
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Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya üst geçidindeki Mert Dalkılıç, bilinmeyen nedenle caddeye düştü. Bu sırada caddede seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, Dalkılıç'a çarptı.

MERT KILIÇ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Dalkılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Dalkılıç'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #YÜREĞİR

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Adana’da acı kaza! Yaya üst geçidinden caddeye düşen adama minibüs çarptı
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