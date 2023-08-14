Adana’da acı olay! 22 yaşındaki genç sulama kanalında boğuldu

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla baraj kıyısına gelen Yusuf Epcerev, serinlemek için göle girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Epcerev, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sevk edildi.



Dalgıç polislerin yaptığı arama çalışmalarında Epcerev'e ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışma, sabah saatlerinde yeniden başladı. Botla göle açılan dalgıç polisler, Epcerev'in cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Epcerev'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.