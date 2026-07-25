Adana’da acı olay! Çocuğunun terliğini almak için suya girdi: Boğularak hayatını kaybetti

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hocalı Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Doğan, eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Bursa'dan misafirliğe gelen akrabalarını 01 AEZ 869 plakalı otomobil ile piknik yapmak için göl kenarına getirdi.
TERLİĞİ ALMAK İÇİN SUYA GİRİYOR
Bu sırada Doğan'ın çocuklarından birinin terliği suya düştü. Terliği almak için göle giren Doğan, akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı. Doğan'ın suda çırpındığını gören akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler tarafından bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
4 çocuk babası Şahin Doğan, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.