Adana’da acı olay! Çocuğunun terliğini almak için suya girdi: Boğularak hayatını kaybetti

TERLİĞİ ALMAK İÇİN SUYA GİRİYOR

Bu sırada Doğan'ın çocuklarından birinin terliği suya düştü. Terliği almak için göle giren Doğan, akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı. Doğan'ın suda çırpındığını gören akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler tarafından bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.