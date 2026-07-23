Adana’da acı olay! Denize giren 3 arkadaştan 2’si hayatını kaybetti: Dalgalara kapılıp…

2 KİŞİ BOĞULDU 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahildekilerin de yardımıyla 3 kişi sudan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişiden M.Ö. ve H.Y., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör