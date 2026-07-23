Haberler Yaşam Haberleri Adana’da acı olay! Denize giren 3 arkadaştan 2’si hayatını kaybetti: Dalgalara kapılıp…
Giriş Tarihi: 23.07.2026 16:56

Adana’da acı olay! Denize giren 3 arkadaştan 2’si hayatını kaybetti: Dalgalara kapılıp…

Adana’nın Karataş ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Bahçe Halk Plajı’nda denize giren M.Ö., H.Y. ile ismi öğrenilemeyen arkadaşları, bir süre sonra dalgalara kapılarak sürüklenmeye başladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 arkadaştan 2’si doktorların çabalarına rağmen kurtarılamazken 1 kişinin tedavisi sürüyor. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Adana’da acı olay! Denize giren 3 arkadaştan 2’si hayatını kaybetti: Dalgalara kapılıp…
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Karataş ilçesindeki Bahçe Halk Plajı'nda denize giren M.Ö., H.Y. ile ismi öğrenilemeyen arkadaşları, bir süre sonra dalgalara kapılarak suda sürüklenmeye başladı.

2 KİŞİ BOĞULDU 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahildekilerin de yardımıyla 3 kişi sudan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişiden M.Ö. ve H.Y., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA

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Adana’da acı olay! Denize giren 3 arkadaştan 2’si hayatını kaybetti: Dalgalara kapılıp…
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