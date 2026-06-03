Adana’da acı olay! Günlerdir aranan Ömer’in son videosu ortaya çıktı: Konum detayı yürek burktu!

Olay, pazar günü Karaisalı ilçesine bağlı Dokuzoluk mevkisinde bulunan Eğlence Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek amacıyla çaya giren Ömer Altepkin, bir süre sonra suda gözden kayboldu.
KAYBOLMADAN HEMEN ÖNCE ÇEKİLEN VİDEO YÜREK BURKTU
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 gündür aranan Alptekin bir türlü bulunamadı. Alptekin'in kaybolduğu yerde arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği son video ortaya çıktı. Alptekin'i bulmak için bugün de çalışmalar devam ediyor.