Adana’da acı olay! Günlerdir aranan Ömer’in son videosu ortaya çıktı: Konum detayı yürek burktu!

KAYBOLMADAN HEMEN ÖNCE ÇEKİLEN VİDEO YÜREK BURKTU

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 gündür aranan Alptekin bir türlü bulunamadı. Alptekin'in kaybolduğu yerde arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği son video ortaya çıktı. Alptekin'i bulmak için bugün de çalışmalar devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör