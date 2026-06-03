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Giriş Tarihi: 3.06.2026 09:52

Adana’da acı olay! Günlerdir aranan Ömer’in son videosu ortaya çıktı: Konum detayı yürek burktu!

Adana'nın Karaisalı ilçesi Eğlence Çayı'na girdikten sonra kaybolan Ömer Alptekin’den 4 gündür haber alınamazken gencin kaybolduğu yerdeki son görüntüleri ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla kayıt altına aldığı son video yürekleri dağladı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Adana’da acı olay! Günlerdir aranan Ömer’in son videosu ortaya çıktı: Konum detayı yürek burktu!
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Olay, pazar günü Karaisalı ilçesine bağlı Dokuzoluk mevkisinde bulunan Eğlence Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek amacıyla çaya giren Ömer Altepkin, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

KAYBOLMADAN HEMEN ÖNCE ÇEKİLEN VİDEO YÜREK BURKTU

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 gündür aranan Alptekin bir türlü bulunamadı. Alptekin'in kaybolduğu yerde arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği son video ortaya çıktı. Alptekin'i bulmak için bugün de çalışmalar devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA

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Adana’da acı olay! Günlerdir aranan Ömer’in son videosu ortaya çıktı: Konum detayı yürek burktu!
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