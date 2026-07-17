Adana’da acı olay: Sulama kanalına düşen 2 kardeş öldü!

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesindeki Büyükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalı kenarında yürüyen İlyas Ege Bolat ile Miraç Bolat kardeşler, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Bolat kardeşlerin akıntıda sürüklendiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan çocukların yaşamını yitirdiği belirlendi.