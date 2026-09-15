Adana’da acı olay! Tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, 12 Eylül gecesi Sarıçam ilçesinde yaşandı. Baran Alır, çocukluk arkadaşı Hasan Hüseyin Kara ve diğer 2 kişiyle buluşup, boş bir arsada alkol aldı. Arkadaş grubu daha sonra Alır'ın, bir akrabasının evine gitti. Burada küfürleşme nedeniyle Alır ile Kara arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Alır, bıçakla Kara'yı karnından yaraladı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Baran Alır'ı saklandığı evde yakaladı. Emniyette suçunu itiraf eden arkadaş katili Baran Alır, "İçki içerken bana küfür etti. Kendisini uyarmama rağmen devam edince öfkelendim. Bacağından bıçaklayacaktım ancak arbede sırasında karnına isabet etti. Pişmanım" dediği öğrenildi. Katil zanlısı tutuklandı.