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Giriş Tarihi: 7.07.2026 20:52

Adana'da adliye önünde silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ayağından yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

DHA
Adana’da adliye önünde silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
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Olay, saat 14.00 sıralarında Kozan Adliyesi önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaçan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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Adana'da adliye önünde silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
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