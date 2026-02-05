Adana’da akıl almaz hırsızlık! İğne deliğinden girdi 6 adet telefon çaldı

Olay, 4 Şubat gecesi Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi hırsızlık için cep telefonu satışı yapan bir iş yerine kapıyı açarak girmeye çalıştı. Başarısız olan şüpheli iş yerinin arka tarafında bulunan demir parmaklı pencereyi fark etti. Demir şebekeyi yamultan hırsız, dar olan yerden içeri girerek 6 adet cep telefonu alıp aynı pencereden kaçıp kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

KEDİ BİLE ZOR GİRER

İş yeri sahibi Yunus Emre Güngör, dükkânında hırsızlık olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Polis hırsızın kimliği belirlemek ve şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güngör, "Sabah dükkana geldik. Komşular 'arka şebekeniz açılmış' dedi. İçeri girdiğimizde her yer dağınıktı. Polise haber verdik. İçeride birçok marka telefon vardı ama sadece 6 tane iPhone alınmış. Diğerlerine dokunulmamış. Bunlar resmen İphone'cu. Ayrıca girdiği pencere çok küçük. Oraya bir insanın nasıl sığdığını biz de anlamadık. Kedi bile zor girer. Benim girmem imkansız, baya dar bir yer" dedi.