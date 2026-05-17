Adana’da akılalmaz dolandırıcılık! Ev alma hayaliyle biriktirdikleri 2 kilogram altını kaptırdılar: Sahte kimlik detayı pes dedirtti!





SAHTE KİMLİK FOTOĞRAFI GÖNDERİP İKNA ETTİLER



"Soyguncular sizin kimliğinizi olay yerinde bırakıp kaçmış" diyerek yaşlı çifti kandıran dolandırıcılar, Pamuk çiftinin çocuklarının ve torunlarının isimlerini de sayıp, Şerif ve Saadet Pamuk adına düzenlenmiş sahte kimlik fotoğrafı yollayıp güven kazandı. Bir süre sonra yaşlı çiftin 2 kilogram ağırlığında 33 bilezikleri olduğunu öğrenen dolandırıcılar, bu sefer de o altınların sözde soyulan kuyumcudaki altın olup olmadığını tespit etmek için fotoğraflarının çekilmesi gerektiğini söyledi.

"SAVCI BEY 4 VESİKALIK FOTOĞRAF İSTİYOR" DİYEREK YAŞLI ADAMI EVDEN UZAKLAŞTIRDILAR



Durumdan şüphelenen yaşlı çift, ilk başta altınları vermeyi kabul etmedi ancak bu sefer de dolandırıcılar Şeref Pamuk'u kandırıp, 'soyguncuları yakaladık, teşhis için karakolun yakınına gelin. Size onları göstereceğiz ve tanıyoruz demeyin. Savcı bey de gelirken 4 vesikalık fotoğraf istiyor' dedi. Evde 2 vesikalık fotoğrafının olduğunu söyleyen Pamuk'u ısrarla '4 vesikalık fotoğraf lazım' diyerek kandıran dolandırıcılar, yaşlı adamın 10 kilometre uzaklıktaki fotoğrafçıya gitmesini sağladı. Bu sırada da dolandırıcılar hem yaşlı adamı hem de eşini telefonda tutmaya devam etti.



ALTINLARI GELİP EVDEN ALDILAR



Yaşlı adamın evden çıkmasını fırsat bilen dolandırıcılar, bu sefer de Saadet Pamuk'a, "Anneciğim sizin için uğraşıyoruz. Şimdi Ahmet diye bir sivil polis gelecek, ona altınları teslim etmen lazım. Fotoğrafını çekip sana geri verecek" dedi. Dolandırıcılara güvenen yaşlı kadın, eve gelen şapkalı erkek şahsa 2 kilogram ağırlığındaki 33 Adana burması bileziği teslim etti.

Adana'da yaşlı çift, ev almak için biriktirdikleri 2 kilogram altını dolandırıcılara kaptırdı | Video