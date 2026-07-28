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Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:24

Adana’da akılalmaz görüntüler! Otomobili dans ederek kullandı: O ceza dudak uçuklattı!

Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. 19 yaşındaki sürücü Recai Selim Ş., 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, otomobili dans ederek kullandı. Gözaltına alınan sürücü çeşitli suçlardan kesilen ceza dudak uçuklatırken ehliyetine el konuldu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Adana’da akılalmaz görüntüler! Otomobili dans ederek kullandı: O ceza dudak uçuklattı!
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Olay, Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. 33 LD 970 plakalı otomobilin sürücüsü Recai Selim Ş., Seyhan Nehri üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlerken, aracın camından dışarı çıktı.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN DIŞARI SARKIP DANS ETTİ

Araç hareket halindeyken dışarı sarkan Recai Selim Ş. ile yanındaki arkadaşı dans ederek yollarına devam etti. O anlar, diğer arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sanal medyada paylaşıldı.

MAGANDAYA KESİLEN CEZA KÜÇÜK BİR SERVET DEĞERİNDE

Paylaşımı ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kimliğini tespit ettiği Recai Selim Ş.'yi yakaladı. Ekipler sürücüye 'Saygısızca araç kullanma', 'Tehlikeli araç kullanma', 'Cam filmi bulundurmak', 'Emniyet kemeri takmamak' ve 'Araçta mevzuata aykırı yazı bulundurma' maddelerinden 103 bin 965 lira ceza kesti. Ayrıca Recai Selim Ş.'nin psikolojik durumunun araç kullanmaya elverişli olmadığı değerlendirilip ehliyetine el konuldu, otomobili ise trafikten menedildi.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Recai Selim Ş., adli işlemleri için Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #YÜREĞİR

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Adana’da akılalmaz görüntüler! Otomobili dans ederek kullandı: O ceza dudak uçuklattı!
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