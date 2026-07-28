Adana’da akılalmaz görüntüler! Otomobili dans ederek kullandı: O ceza dudak uçuklattı!

MAGANDAYA KESİLEN CEZA KÜÇÜK BİR SERVET DEĞERİNDE

Paylaşımı ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kimliğini tespit ettiği Recai Selim Ş.'yi yakaladı. Ekipler sürücüye 'Saygısızca araç kullanma', 'Tehlikeli araç kullanma', 'Cam filmi bulundurmak', 'Emniyet kemeri takmamak' ve 'Araçta mevzuata aykırı yazı bulundurma' maddelerinden 103 bin 965 lira ceza kesti. Ayrıca Recai Selim Ş.'nin psikolojik durumunun araç kullanmaya elverişli olmadığı değerlendirilip ehliyetine el konuldu, otomobili ise trafikten menedildi.