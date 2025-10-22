Adana’da akılalmaz hırsızlık! 1 milyonluk kasayı çalan zanlıyı olay yerinde bıraktığı dışkı ele verdi!

Olay, Ova Mahallesi'nde Berkay L.'ye ait plastik öğütücü makine üretim iş yerinde gerçekleşti. Yüzlerini atkı, bere ve kapüşonla gizleyen Ferhat K. (22), Yunus E. ve Mehmet A., iş yerinin otomatik kepengini kırarak içeri girdi. İçerideki çelik kasayı çalan şüpheliler, kasa ve diğer malzemeleri el arabasına yükleyerek hızla uzaklaşmak istedi.
HIRSIZLIK ANI VE "TUVALET MOLASI" KAMERADA
Ancak bu sırada, şüphelilerden Ferhat K., sokaktaki başka bir iş yerinin önüne tuvaletini yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu anlar, hırsızların yakalanmasında kilit rol oynadı.
POLİS TİTİZLİKLE ÇALIŞTI: DIŞKIDAKİ DNA KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKARDI
İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kayıtlarını ve olay yerini detaylıca inceledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, hırsızın tuvaletini yaptığı alandaki dışkıyı ve iç çamaşırını incelemeye aldı. Yapılan detaylı DNA analizi sonucunda, dışkı ve iç çamaşırının 22 yaşındaki Ferhat K.'ye ait olduğu tespit edildi.
YAKALANINCA SUÇUNU İTİRAF ETTİ: "BAĞIRSAKLARIM RAHATSIZDI"
Adresi belirlenen şüpheli Ferhat K., polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunda önce inkar eden Ferhat K., DNA analiz sonuçlarının kendisine sunulması üzerine suçunu itiraf etti. Şüpheli, hırsızlık sırasında bağırsaklarının rahatsız olduğunu ve dayanamayınca tuvaletini yaptığını söyledi.
Ferhat K.'nin verdiği ifade doğrultusunda diğer şüpheliler Yunus E. ve Mehmet A. da kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'de kriminal vakalarda DNA analizinin ne denli önemli olduğunu gösteren bu olay, polisin titiz ve modern yöntemlerle yürüttüğü başarılı bir operasyon olarak kayıtlara geçti.