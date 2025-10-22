Adana’da akılalmaz hırsızlık! 1 milyonluk kasayı çalan zanlıyı olay yerinde bıraktığı dışkı ele verdi!

Ferhat K.'nin verdiği ifade doğrultusunda diğer şüpheliler Yunus E. ve Mehmet A. da kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'de kriminal vakalarda DNA analizinin ne denli önemli olduğunu gösteren bu olay, polisin titiz ve modern yöntemlerle yürüttüğü başarılı bir operasyon olarak kayıtlara geçti.