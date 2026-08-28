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Giriş Tarihi: 28.08.2026 10:09

Adana’da akılalmaz hırsızlık! Apartmandaki tüm su saatlerini çaldılar: Savunmaları akıllara durgunluk verdi!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen olayda hırsızlar bir apartman inşaatından 100 bin TL değerinde 16 su saati çaldı. Tutuklanan şüphelilerin savunması ise hayrete düşürdü. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Adana’da akılalmaz hırsızlık! Apartmandaki tüm su saatlerini çaldılar: Savunmaları akıllara durgunluk verdi!
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Olay, 8 Ağustos günü Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir apartman inşaatında meydana geldi. Serkan K. (38) ve Ali K. (41) sabah 05.15 sıralarında sokakta gezdiği sırada bir apartman inşaatına girdi. Şüpheliler inşaatta 16 farklı dairenin su sayacı çalıp kaçıp kayıplara karıştı. Şüphelilerin inşaata giriş ve çıkışları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İnşaat'ın yetkilisi A.A., su saatlerin çalındığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Serkan K. ve Ali K.'ın saklandığını yeri tespit etti. İki şüphelide yapılan operasyonla yakalandı.

SAVUNMALARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Emniyetteki sorgularında iki şüphelinin de, "Hurda topluyorduk. Şeytana uyup saatleri çaldık" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, çalınan su saatlerinin toplam değerinin 100 bin TL olduğu belirtildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SARIÇAM #ADANA

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Adana’da akılalmaz hırsızlık! Apartmandaki tüm su saatlerini çaldılar: Savunmaları akıllara durgunluk verdi!
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