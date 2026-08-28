Adana’da akılalmaz hırsızlık! Apartmandaki tüm su saatlerini çaldılar: Savunmaları akıllara durgunluk verdi!

Olay, 8 Ağustos günü Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir apartman inşaatında meydana geldi. Serkan K. (38) ve Ali K. (41) sabah 05.15 sıralarında sokakta gezdiği sırada bir apartman inşaatına girdi. Şüpheliler inşaatta 16 farklı dairenin su sayacı çalıp kaçıp kayıplara karıştı. Şüphelilerin inşaata giriş ve çıkışları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.