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Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:17 Son Güncelleme: 22.06.2026 10:20

Adana’da akılalmaz hırsızlık! Motosikleti çalan şüphelinin pişkin ifadesi şaşkınlık yarattı: Polise teslim etmeye giderken…

Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Bir şahsın park halindeki motosikletin kilidini kırıp çalarken motosiklete düz kontak yaparak çalıştırıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken motosiklet ile gezdiği sırada yakalanan şüphelinin ifadesi pes dedirtti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Adana’da akılalmaz hırsızlık! Motosikleti çalan şüphelinin pişkin ifadesi şaşkınlık yarattı: Polise teslim etmeye giderken…
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Olay, 25 Mayıs günü Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa C. (22) sokakta yürüdüğü sırada bir apartmanın otoparkındaki motosikleti gördü.

RAHAT TAVIRLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Motosikletin yanına gelen Mustafa C., gidon kilidini kırıp sürükleyerek bölgeden götürdü. Daha sonra sakin bir yerde Mustafa C., motosiklete düz kontak yaparak çalıştırıp kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için aşağı inen A.E., motosikletinin çalındığını fark etti. Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Motosikleti çaldı, dolaştı: Yakalanınca "Polise teslim etmeye gidiyordum" dedi

ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Apartmanın ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ne gittiğini belirledi. Ekipler şüphelinin bulunduğu mahalleye giderek çevrede araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalar sırasında Mustafa C., motosiklet ile gezdiği sırada yakalandı.

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"POLİSE TESLİM ETMEYE GİDİYORDUM"

Emniyete getirilen Mustafa C. sorgusunda, "Motosikleti evime dönmek için çaldım. Geri verecektim, tam teslim etmeye giderken polise yakalandım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, çalınan motosiklet A.E.'ye teslim edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YÜREĞİR #ÇUKUROVA #HIRSIZLIK

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Adana’da akılalmaz hırsızlık! Motosikleti çalan şüphelinin pişkin ifadesi şaşkınlık yarattı: Polise teslim etmeye giderken…
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