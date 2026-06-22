Adana’da akılalmaz hırsızlık! Motosikleti çalan şüphelinin pişkin ifadesi şaşkınlık yarattı: Polise teslim etmeye giderken…

RAHAT TAVIRLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Motosikletin yanına gelen Mustafa C., gidon kilidini kırıp sürükleyerek bölgeden götürdü. Daha sonra sakin bir yerde Mustafa C., motosiklete düz kontak yaparak çalıştırıp kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için aşağı inen A.E., motosikletinin çalındığını fark etti. Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Motosikleti çaldı, dolaştı: Yakalanınca "Polise teslim etmeye gidiyordum" dedi