Adana’da akılalmaz olay: Gerçek hastanede ortaya çıktı! 2 kadın kurye tutuklandı...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 yabancı uyruklu kadının uyuşturucu madde taşıdığını, teknik takibe alarak şüphelilerin Adana otogarına gittiğini tespit etti. Burada 2 kişiyle buluşan kadınlar, polisin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde bulunamadı.
GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI
Hastaneye götürülüp, röntgeni çekilen kadın şüphelilerin, midelerinde 140 kapsül halinde bulunan toplam 1,5 kilo metamfetamin tespit edildi. Hastanede yapılan müdahale ile uyuşturucu çıkartılırken; 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.