Adana’da akılalmaz olay: Gerçek hastanede ortaya çıktı! 2 kadın kurye tutuklandı...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 yabancı uyruklu kadının uyuşturucu madde taşıdığını, teknik takibe alarak şüphelilerin Adana otogarına gittiğini tespit etti. Burada 2 kişiyle buluşan kadınlar, polisin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde bulunamadı.