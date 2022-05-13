Adana'da akılalmaz olay! İki sevgili köprüden atladı, nedeni yasak aşk çıktı: "Rezil olduk"

"YASAK AŞK YÜZÜNDEN ATLADIK, REZİL OLDUK"

Olay yerine gelen polis, Sonay T'in hareketsiz yattığını görürken Tuncay K'ın ise yardım istediğini gördü. Bunun üzerine polis can simidi atarak Tuncay K'ın su üzerinde kalmasını sağladı. Su içerisinde bulunan Tuncay K. gazetecilerin neden birlikte atladınız sorusuna," Yasak aşk yüzünden atladık, rezil olduk" cevabını verdi.

İtfaiye ekipleri Tuncay K'yı sudan çıkartarak ambulansa bindirildi. Tuncay K., Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Su içerisinde cansız bedeni bulunan Sonay T. ise sualtı polisi tarafından çıkarıldı. Sonay T.'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.