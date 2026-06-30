Adana’da akıllara zarar olay! Kolundaki o dövme şüpheliyi ele verdi: Meğer sahte kimlikle…

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Güven Timleri, Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
O DÖVME YÜZÜNDEN YAKAYI ELE VERDİ
Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu sırasında şüpheli, polis ekiplerine İlhan G. adına düzenlenmiş kimliği verdi. Ancak ekipler, kimlikte yer alan isim ile şüphelinin kolundaki "İlker" yazılı dövmenin uyuşmaması üzerine durumdan şüphelendi.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Bunun üzerine şüpheli, parmak izi ve yüz tanıma sistemi üzerinden kimlik tespiti yapılmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede şüphelinin gerçek kimliğinin İlker C. (31) olduğu, 34 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu ve firari olarak arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli cezaevine teslim edildi.