Adana’da akıllara zarar olay! Kolundaki o dövme şüpheliyi ele verdi: Meğer sahte kimlikle…

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI



Bunun üzerine şüpheli, parmak izi ve yüz tanıma sistemi üzerinden kimlik tespiti yapılmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede şüphelinin gerçek kimliğinin İlker C. (31) olduğu, 34 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu ve firari olarak arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli cezaevine teslim edildi.

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