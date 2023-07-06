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Giriş Tarihi: 6.7.2023 23:21

Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü

Adana’da akrabalar arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu

İHA
Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan akrabalar Aydın Daş ve Adnan Omay, sokakta karşılaşınca tabancayla birbirlerine ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Açılan ateş sonucunda Aydın Daş başından, Adnan Omay ise sırtından vuruldu. Her iki kişi de kanlar içerisinde yere yığıldı. Bölgeye gelen polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Daş'ı Adana Şehir Hastanesine, Omay'ı ise özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Daş ve Omay hayatını kaybetti.

Ölen iki kişinin de cesedi otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri yaptıkları delil çalışmasında yaklaşık 30 adet boş kovan buldu.

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Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
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