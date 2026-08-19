Adana’da alacak-verecek kavgasında kan aktı: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı!

BABA VE OĞLU ÖLDÜ, ANNE AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine Fil'in iş yeri ve şüphelinin aracını bıraktığı bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinde vurulan Fil çifti, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan çiftten Aytekin Fil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüphelinin bıraktığı aracın içerisinde yapılan incelemede ise Sinan Fil'in de hayatını kaybettiği belirlendi. Tedaviye alınan Neslihan Fil'in ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör