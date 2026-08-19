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Giriş Tarihi: 19.08.2026 21:34 Son Güncelleme: 19.08.2026 21:40

Adana’da alacak-verecek kavgasında kan aktı: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı!

Adana'da meydana gelen korkunç olayda, 46 yaşındaki Mehmet Nuri A., alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Aytekin Fil'i (53) iş yerinde tabancayla öldürüp, eşi Neslihan Fil'i (48) de yaraladı. Zanlı olay yerinden kaçtığı sırada, Fil çiftinin oğulları Sinan Fil'i (30) de başından vurarak katlederken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU Yaşam
Adana’da alacak-verecek kavgasında kan aktı: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı!
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Olay, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Nuri A., iddiaya göre borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Aytekin Fil'in iş yerine gitti.

Burada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Belindeki tabancayı çıkaran Mehmet Nuri A., tartıştığı Aytekin ile yanında bulunan eşi Neslihan Fil'i ateş edip, iş yerinden çıktı.

ÇİFTİN ÇOCUĞUNU DA ARAÇTA TABANCA İLE VURUP YAYA OLARAK KAÇTI

Saldırgan Mehmet Nuri A., olay yerine geldiği hafif ticari araçla kaçmaya çalışırken Fil çiftinin oğlu Sinan Fil, engellemeye çalıştı. Şüphelinin aracına binen Sinan Fil, saldırganı yakalamaya çalıştı. Araç seyir halindeyken ikili arasında yaşanan arbede sırasında Sinan Fil başından vuruldu.

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Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ne giden şüpheli Nuri A., kanlar içerisinde kalan Sinan Fil'in içinde bulunduğu aracı sokak ortasında terk edip, yaya olarak kaçtı.

BABA VE OĞLU ÖLDÜ, ANNE AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine Fil'in iş yeri ve şüphelinin aracını bıraktığı bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinde vurulan Fil çifti, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan çiftten Aytekin Fil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüphelinin bıraktığı aracın içerisinde yapılan incelemede ise Sinan Fil'in de hayatını kaybettiği belirlendi. Tedaviye alınan Neslihan Fil'in ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#ÇUKUROVA #ADANA #SEYHAN İLÇESİ

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Adana’da alacak-verecek kavgasında kan aktı: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı!
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