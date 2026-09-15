Adana’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 17 yaşındaki çocukluk arkadaşını bıçakla öldürdü



Hasan Hüseyin Kara

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Arkadaş grubu daha sonra Baran A.'nın bir akrabasının evine geçti. Burada küfürleşme nedeniyle Baran A. ile Hasan Hüseyin Kara arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Baran A., bıçakla Kara'yı karın bölgesinden yaraladı.

Kanlar içerisinde yere yığılan Kara, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.