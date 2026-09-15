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Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:05

Adana'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 17 yaşındaki çocukluk arkadaşını bıçakla öldürdü

Adana'da alkol aldıkları sırada küfürleşme yüzünden çıkan tartışmada, 18 yaşındaki Baran A., çocukluk arkadaşı Hasan Hüseyin Kara'yı (17) bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kara kurtarılamazken, polis ekiplerince saklandığı evde Baran A. kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İHA Yaşam
Adana’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 17 yaşındaki çocukluk arkadaşını bıçakla öldürdü
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Adana'da 12 Eylül günü saat 23.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Baran A. (18), çocukluk arkadaşı Hasan Hüseyin Kara (17) ve 2 kişiyle birlikte boş bir arsada alkol aldı.


Hasan Hüseyin Kara

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Arkadaş grubu daha sonra Baran A.'nın bir akrabasının evine geçti. Burada küfürleşme nedeniyle Baran A. ile Hasan Hüseyin Kara arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Baran A., bıçakla Kara'yı karın bölgesinden yaraladı.

Kanlar içerisinde yere yığılan Kara, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POLİS, ŞÜPHELİYİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Baran A.'nın saklandığı evi tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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TUTUKLANDI

Baran A.'nın emniyetteki ifadesinde, "İçki içerken bana küfür etti. Kendisini uyarmama rağmen devam edince öfkelendim. Bacağından bıçaklayacaktım ancak arbede sırasında karnına isabet etti" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Baran A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA #SARIÇAM

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