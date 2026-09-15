Adana’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 17 yaşındaki çocukluk arkadaşını bıçakla öldürdü

Hasan Hüseyin Kara
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Arkadaş grubu daha sonra Baran A.'nın bir akrabasının evine geçti. Burada küfürleşme nedeniyle Baran A. ile Hasan Hüseyin Kara arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Baran A., bıçakla Kara'yı karın bölgesinden yaraladı.
Kanlar içerisinde yere yığılan Kara, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
Baran A.'nın emniyetteki ifadesinde, "İçki içerken bana küfür etti. Kendisini uyarmama rağmen devam edince öfkelendim. Bacağından bıçaklayacaktım ancak arbede sırasında karnına isabet etti" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Baran A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.