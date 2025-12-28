Haberler Yaşam Haberleri Adana'da aşiret komşular birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü! Taş, şişe ve sopalar...
Giriş Tarihi: 28.12.2025 19:18

Adana'da aşiret komşular birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü! Taş, şişe ve sopalar...

Adana'da "Cono" aşireti mensubu oldukları öne sürülen komşular arasında taşlı, şişeli ve sopalı kavga çıktı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA Yaşam
Adana’da aşiret komşular birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü! Taş, şişe ve sopalar...
  • ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi.

Adana'da bir mahalle taş, şişe ve sopalarla birbirine girdi

'CONO' AŞİRETİ MENSUBU KOMŞULAR

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve "Cono" aşireti mensubu komşu iki grup arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında birbirlerine taş, şişe ve sopalarla saldırdı.

KADIN VE ÇOCUKLAR DA KARIŞTI

Tartışma sonrası tarafların şişe topladığı, kavgaya, kadın ve çocukların da karıştığı görüldü.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olaya müdahale ederek grubu dağıttı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olaya ilişkin polis inceleme başlattı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da aşiret komşular birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü! Taş, şişe ve sopalar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz