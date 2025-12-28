Adana’da aşiret komşular birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü! Taş, şişe ve sopalar...

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi.
Adana'da bir mahalle taş, şişe ve sopalarla birbirine girdi
'CONO' AŞİRETİ MENSUBU KOMŞULAR
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve "Cono" aşireti mensubu komşu iki grup arasında tartışma çıktı.
KADIN VE ÇOCUKLAR DA KARIŞTI
Tartışma sonrası tarafların şişe topladığı, kavgaya, kadın ve çocukların da karıştığı görüldü.
POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olaya müdahale ederek grubu dağıttı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Olaya ilişkin polis inceleme başlattı.