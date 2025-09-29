Haberler Yaşam Haberleri Adana'da binlerce adet uyuşturucu yakalattı: Savunması pes dedirtti! Öyle bir yere saklamış ki
Adana’da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin bagajında bulunan hoparlör içerisinden uyuşturucu çıktı. Yaklaşık 2 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Araçta aramada yapılırken narkotik köpeği bagajda bulunan hoparlöre tepki verdi. Bunun üzerine polis hoparlörü açtı, yaklaşık 2 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Araç sürücüsü A.S. (41) ve A.Y. (30) gözaltına alındı.

"UCUZA BULDUĞUM İÇİN TOPLU ALDIM"

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden A.S., "Bağımlıyım, uyuşturucu bana ait. Ucuza bulduğum için toplu aldım" savunması yaptı. Diğer şüpheli A.Y. ise, "Maddeler ile alakam yoktur, benim değil" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
