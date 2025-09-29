Adana’da binlerce adet uyuşturucu yakalattı: Savunması pes dedirtti! Öyle bir yere saklamış ki

"UCUZA BULDUĞUM İÇİN TOPLU ALDIM"

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden A.S., "Bağımlıyım, uyuşturucu bana ait. Ucuza bulduğum için toplu aldım" savunması yaptı. Diğer şüpheli A.Y. ise, "Maddeler ile alakam yoktur, benim değil" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.