Adana’da bir evde yangın! Yaşlı kadını mahalleli kurtardı…

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan iki katlı müstakil evde saat 17.00 sıralarında elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların sardığı evde ismi öğrenilemeyen kadın mahsur kaldı. Yardıma koşan mahallelilerden biri kadını balkondan çıkarıp, indirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sağlık görevlileri yaşlı kadının tedavisini ambulansta yaptı. İtfaiye ekibi de yangını kontrol altına alıp söndürdü. İtfaiye ekiplerince yangının neden çıktığının tespiti için inceleme başlatıldı.