Adana’da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangını görüp itfaiyeye haber veren vatandaşlardan Hüseyin Durmaz, "Biz de yolda geçerken gördük. Hemen itfaiyeye haber verdik. Çatı çöktü, bayağı alevler yükseldi. Elimizden geleni yaptık. Arada patlamalar oldu." diye konuştu.

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