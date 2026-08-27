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Giriş Tarihi: 27.08.2026 03:22

Adana'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da ayakkabı tabanı imalatı yapan fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı. Fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

AA Yaşam
Adana’da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
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Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söz konusu yere ulaşan ekipler, ayakkabı tabanı imalatı yapan fabrikadan yükselen alevlere müdahale etmeye başladı.

Yangının fabrikadaki kimyasal maddelere ve çevredeki iş yerlerine sıçrama ihtimaline karşı, olay yerine TOMA, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangını görüp itfaiyeye haber veren vatandaşlardan Hüseyin Durmaz, "Biz de yolda geçerken gördük. Hemen itfaiyeye haber verdik. Çatı çöktü, bayağı alevler yükseldi. Elimizden geleni yaptık. Arada patlamalar oldu." diye konuştu.

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Adana'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
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