Adana'da bisikletli adama çarpıp kaçtılar! Acılı oğlundan tepki: "İnsanlık dışı bir durum bu"

"ÇARPIP KAÇAN KİŞİ ALLAH'INDAN BULSUN"

Polise başvurduklarını belirten Varrak, "Motor plakasız olduğu için bulunmalarının zor olduğunu söylediler bize ama inşallah yakalanırlar. İnsanların böyle durumlarda çarptıkları kişiye yardım etmeleri lazım. Hastaneye götürmeleri ya da ambulans çağırmaları ve gerekenleri yapmaları gerekiyor. Yetkili kişilerden o çarpan kişilerin yakalanması ve ceza almasını istiyoruz. Ben dün zaten şikayette bulundum. Başka bir şey istemiyoruz. Çarpıp kaçan kişi Allah'ından bulsun. İnsanlık dışı bir durum bu. İnsanın empati kurarak davranması gerekiyor böyle durumlarda. Sizin başınıza böyle bir şey gelse mutlaka siz de istersiniz ki çarpan kişi gelip yardım etsin" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör