Haberler Yaşam Haberleri Adana'da bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep olmuştu: Kaçan sürücü polise teslim oldu!
Giriş Tarihi: 17.11.2025 16:25

Adana'da lüks otomobil ile 12 yaşındaki bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep olan 26 yaşındaki sürücü, yaya olarak olay yerinden kaçmıştı. Sürücü kısa süre sonra polise teslim oldu.

İHA Yaşam
Acı kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.K. (26) kullandığı otomobille, yaya geçinden bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmek isteyen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

E.K., kazadan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücü E.K. kısa süre sonra polise teslim oldu. Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

