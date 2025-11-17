Adana’da bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep olmuştu: Kaçan sürücü polise teslim oldu!

KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

E.K., kazadan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücü E.K. kısa süre sonra polise teslim oldu. Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.