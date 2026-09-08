Adana’da boşanma davasında kan aktı: 2 aile birbirine girdi! 1 ölü, 5 yaralı

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'ndaki Adana Adliyesi yakınında bir ara sokakta meydana geldi. İddiaya göre; boşanma davasından çıkan iki ailenin fertleri arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tabanca, döner bıçağı ve sopalarla saldırdı. Kavgada tabancayla yaralanan Cebrail Timi, vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.