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Giriş Tarihi: 8.09.2026 13:04 Son Güncelleme: 8.09.2026 13:08

Adana'da boşanma davasında kan aktı: 2 aile birbirine girdi! 1 ölü, 5 yaralı

Adana'da boşanma davasından çıkan iki aile arasında tartışma başladı. Kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Tabanca, döner bıçağı ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

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Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU Yaşam
Adana’da boşanma davasında kan aktı: 2 aile birbirine girdi! 1 ölü, 5 yaralı
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Olay, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'ndaki Adana Adliyesi yakınında bir ara sokakta meydana geldi. İddiaya göre; boşanma davasından çıkan iki ailenin fertleri arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tabanca, döner bıçağı ve sopalarla saldırdı. Kavgada tabancayla yaralanan Cebrail Timi, vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri, Cebrail Timi'nin hayatını kaybettiğini belirlerken kavgada 2'si silahla 3'ü bıçakla olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişiyse kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ölen Timi'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morga götürüldü. Polis, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA #YÜREĞİR

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Adana'da boşanma davasında kan aktı: 2 aile birbirine girdi! 1 ölü, 5 yaralı
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