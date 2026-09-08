Adana’da boşanma davasında kan aktı: 2 aile birbirine girdi! 1 ölü, 5 yaralı

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'ndaki Adana Adliyesi yakınında bir ara sokakta meydana geldi. İddiaya göre; boşanma davasından çıkan iki ailenin fertleri arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tabanca, döner bıçağı ve sopalarla saldırdı. Kavgada tabancayla yaralanan Cebrail Timi, vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sağlık ekipleri, Cebrail Timi'nin hayatını kaybettiğini belirlerken kavgada 2'si silahla 3'ü bıçakla olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişiyse kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ölen Timi'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morga götürüldü. Polis, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.