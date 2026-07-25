Adana’da cani koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini 7 yaşındaki kızının gözü önünde katletti



Yılmaz Yılgıncan

CENAZEYİ TESLİM ALAN GENÇ KADININ AĞABEYİ KONUŞTU

Sabah saatlerinde ailesi, Hatice Mine Kocamaz'ın cenazesini teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Olayın 7 yaşındaki yeğeninin gözleri önünde yaşandığını belirten Yılmaz Yılgıncan, "Kız kardeşim 2 yıldır boşanma aşamasındaydı. Karşı taraf bekçiydi ama dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik başladı ve bu süreçte boşanma davası açıldı. Boşanma davası çekişmeliye döndü ve olanlar oldu. Kendisi kumarbazdı. Kız kardeşim için Allah rahmet öylesin, onun da Allah belasını versin. Kız kardeşimi 7 yaşındaki yeğenimin yanında öldürmüş.