Adana’da çifte acı: Yüzen barakadan ve kıyıdan göle girmişlerdi...

Olaydan yaklaşık 1 saat sonra göldeki yüzen barakada alkol alarak suya girdiği iddia edilen İbrahim Taner Fındık da gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen su altı polisi, gölde arama yaptı ancak Fındık'a ulaşamadı. Gölde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Su Altı Grup Amirliği ekipleri, yüzen barakadan suya giren Fındık ile diğer kişinin cesetlerini buldu. Kıyıya çıkarılan diğer cesedin, Vedat Dalkılıç'a ait olduğu belirlendi. Cesetler, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü...