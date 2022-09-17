Adana’da cinayet: Baba, oğlunu öldürdü

Adana Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesinde meydana gelen olayda, bir süre önce iflas eden Felemez Gök'ün psikolojisi bozuldu.
Dün gece de Gök, babası İbrahim Gök ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce baba Gök tabancayla oğluna ateş etti.
Yaralanan oğul olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri İbrahim Gök'ü gözaltına aldı. Yaşamını yitiren Felemez Gök'ün naaşı otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.