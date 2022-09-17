Haberler Yaşam Haberleri Adana'da cinayet: Baba, oğlunu öldürdü
Giriş Tarihi: 17.9.2022 12:06 Son Güncelleme: 17.9.2022 13:16

Adana'da cinayet: Baba, oğlunu öldürdü

Adana’da 75 yaşındaki İbrahim Gök, bir süre önce iflas eden 53 yaşındaki oğlu Felemez Gök’ü tartıştığı sırada tabancayla vurarak öldürdü.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’da cinayet: Baba, oğlunu öldürdü

Adana Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesinde meydana gelen olayda, bir süre önce iflas eden Felemez Gök'ün psikolojisi bozuldu.

Dün gece de Gök, babası İbrahim Gök ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce baba Gök tabancayla oğluna ateş etti.

Yaralanan oğul olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri İbrahim Gök'ü gözaltına aldı. Yaşamını yitiren Felemez Gök'ün naaşı otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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Adana'da cinayet: Baba, oğlunu öldürdü
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