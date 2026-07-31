Adana’da çocuklarının gözü önünde eski eşine 10 el ateş etmişti: Cani sanığın davası ertelendi

'ŞANS ESERİ BURADAYIM'

Dilan Öztürk, duruşma sonrası açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Bugün tamamen şans eseri buradayım ve benim gibi hayatta kalamayan ya da hayatta kalabilmek için mücadele eden tüm kadınların sesi olmak için bulunuyorum. Ben burada intikam peşinde değil, adalet arayan bir anne olarak yer aldım. Artık çocuklarımla birlikte huzur, sağlık ve mutluluk içinde yaşamak istiyorum. Ancak ne onların yaşadığı travmaların önüne geçebiliyorum ne de bir anne olarak onları bu acılardan tamamen koruyabiliyorum" diye konuştu.