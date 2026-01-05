Adana’da damdaki kuşları çaldı: Asansörde yaptıkları yok artık dedirtti! O anlar kamerada

"KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Çalınan kuşlarının maddi değerinin yüksek olmadığını belirten Kaygısız, "Bu hayvanları para için beslemiyordum. Hepsi benim hobim, emek verdiğim canlılardı. O şahsa sesleniyorum, güvercinlerimi ve kekliklerimi geri getirsin. Yaptığı kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.