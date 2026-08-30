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Giriş Tarihi: 30.08.2026 17:15

Adana'da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını vurdu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında tabancayla ateş açan şahıs, yaklaşık 100 metre ileride karşılaştığı baldızını da vurdu. Ağır yaralanan iki kız kardeş hastaneye kaldırılırken, saldırgan motosikletle kaçtı.

İHA Yaşam
Adana’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını vurdu
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Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Küçükkırım Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda öğle saatlerinde olay meydana geldi. Ceyhan ilçesine bağlı Küçükkırım Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Yusuf A. (32), boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunun annesi Asya A.'nın (25) yanına giderek sokak ortasında tabancayla ateş açtı.

İKİ KIZ KARDEŞİNDE HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Asya A., kanlar içerisinde yere yığıldı.Saldırının ardından yaklaşık 100 metre ileride eşinin ailesinin yaşadığı evin önüne giden Yusuf A., burada karşılaştığı baldızı Medine G.'ye (16) de tabancayla ateş etti. İki saldırının ardından motosikletine binen şüpheli olay yerinden kaçtı.

KAÇAN ŞAHIS HER YERDE ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Asya A. ve Medine G., ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Asya A., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İki kız kardeşin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırının ardından motosikletle kaçan Yusuf A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA #CEYHAN

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Adana'da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını vurdu
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