Adana’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını vurdu

KAÇAN ŞAHIS HER YERDE ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Asya A. ve Medine G., ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Asya A., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İki kız kardeşin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırının ardından motosikletle kaçan Yusuf A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör