Haberler Yaşam Haberleri Adana’da dehşet dolu dakikalar! Yol verme tartışması kanlı bitti: Taksicinin önünü kesip defalarca bıçakladı!
Giriş Tarihi: 29.05.2026 16:10 Son Güncelleme: 29.05.2026 16:14

Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Yol verme tartışmasına giren taksici Hamza A. kabusu yaşadı. Önü kesilen Hamza A., kimliği belirsiz kişiler tarafından defalarca kez bıçaklandı. Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre taksici Hamza A. ismi öğrenilemeyen 34 DYU 256 plakalı otomobil sürücüsüyle yol verme yüzünden tartıştı. 34 DYU 256 plakalı otomobil sürücüsü Hamza A.'yı takip etmeye başladı ve bunun üzerine Hamza A., petrol istasyonunda konuşmak için durdu.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bu sırada sürücü, otomobilden inerek Hamza A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kere bıçaklayıp kaçtı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hamza A.'yı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırırken polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Hamza A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SEYHAN #ADANA

