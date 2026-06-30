Adana'da dehşet! "Rüyamda gördüm" diyerek annesini öldürdü! Cani evlat tutuklandı

Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeş N.B.E.'nin ifadesinde ise gece annesiyle aynı salonda uyuduğunu, herhangi bir kavga ya da bağırma sesi duymadığını, sabah polis ekiplerini görünce olaydan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.