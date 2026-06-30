Haberler Yaşam Haberleri Adana'da dehşet! "Rüyamda gördüm" diyerek annesini öldürdü! Cani evlat tutuklandı
Giriş Tarihi: 30.06.2026 08:57 Son Güncelleme: 30.06.2026 08:58

Adana'da dehşet! "Rüyamda gördüm" diyerek annesini öldürdü! Cani evlat tutuklandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 2 çocuk annesi Servet Tekir, 16 yaşındaki kızı D.E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, "Annemi ben öldürdüm" diyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam
Adana’da dehşet! Rüyamda gördüm diyerek annesini öldürdü! Cani evlat tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki D.E., rüyasında annesi Servet Tekir'in kendisini boğduğunu gördü.


D.E

UYKUSUNDAN UYANIP DEHŞET SAÇTI

Uykudan uyandıktan sonra gördüğü rüyanın etkisiyle annesini bıçakladığını öne süren D.E., evde bulunan annesi Servet Tekir'i çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Servet Tekir

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Servet Tekir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tekir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeş N.B.E.'nin ifadesinde ise gece annesiyle aynı salonda uyuduğunu, herhangi bir kavga ya da bağırma sesi duymadığını, sabah polis ekiplerini görünce olaydan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan D.E., Saimbeyli İlçe Emniyet Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Feke Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılık ve mahkemedeki işlemleri tamamlanan D.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana'da dehşet! "Rüyamda gördüm" diyerek annesini öldürdü! Cani evlat tutuklandı
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