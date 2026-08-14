Adana’da dehşete düşüren anlar! Babaannesine selam vermek isterken kabusu yaşadı: Cani amca yeğenini öldüresiye darp etti!

'İLK FIRSATTA BENİ TEK GÖRDÜĞÜ YERDE SALDIRDI'

Babası E.A. ile amcası G.A.'nın daha önce tartıştıklarını belirten Ayzıt, aralarının bu nedenle açık olduğunu söyleyerek, "Köyde bulunan bir arsa durumundan dolayı babamın kendisiyle bir anlaşmazlığı var. Ancak durum halen hukukta, henüz neticelenmiş değil. Arsa tartışmaları ilk başladığı zamanlarda mesaj atarak taciz etmeye başladı. 'Ben size iyilik yapmıştım, siz böylesiniz' diye mesajlar atıp bizi psikolojik olarak da taciz ediyordu. Buradan engellediğimizde gelip yakamızı bırakmıyordu. Biz, amcamız olduğu için geleneklerimize ve ahlakımıza uygun olarak kendisine kötü bir şekilde yaklaşmadığımız halde, ilk fırsatta beni tek gördüğü yerde saldırdı" diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör