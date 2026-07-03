Adana’da dehşete düşüren anlar! Gürültü nedeniyle tartıştığı komşusuna kabusu yaşattı: Belinden çıkardığı silahı doğrultup…

OLAY YERİNDEN KAÇTI AMA KAMERALARDAN KAÇAMADI

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede ve güzergahtaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Başka bir ile gittiği saptanan şüphelinin, bir süre sonra kente döndüğü tespit edildi. Aynı mahalledeki başka bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen şüphelinin, ihtiyaçlarını sipariş yoluyla giderdiği belirlendi.