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Giriş Tarihi: 3.07.2026 10:18

Adana’da dehşete düşüren anlar! Gürültü nedeniyle tartıştığı komşusuna kabusu yaşattı: Belinden çıkardığı silahı doğrultup…

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşanan olay korku dolu dakikalar yaşattı. Gürültü nedeniyle komşusuyla tartışan Hakan Şerif K. dehşet saçtı. Sitenin bahçesinde otomatik tabancayla evi kurşun yağmuruna tutan şüpheli olay yerinden kaçtı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Adana’da dehşete düşüren anlar! Gürültü nedeniyle tartıştığı komşusuna kabusu yaşattı: Belinden çıkardığı silahı doğrultup…
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Olay, 30 Nisan'da saat 22.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Hakan Şerif K. sitenin bahçesinde sohbet ettiği sırada, apartmanda yaşayan biri tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarıldı.

TEHDİTLER SAVURUP KURŞUN YAĞDIRDI

Öfkelenen Hakan Şerif K., bağırarak küfürler edip, tehditler savurdu. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, belinden çıkardığı otomatik tabancayı komşusunun evine doğrultup, tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşunlar, apartmanın dış cephesine isabet etti. Şüpheli kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI AMA KAMERALARDAN KAÇAMADI

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede ve güzergahtaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Başka bir ile gittiği saptanan şüphelinin, bir süre sonra kente döndüğü tespit edildi. Aynı mahalledeki başka bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen şüphelinin, ihtiyaçlarını sipariş yoluyla giderdiği belirlendi.

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SAKLANMASINA YARDIM EDEN FİRARİ HÜKÜMLÜYLE YAKALANDI

Bu tespitlerle çalışma yapan polis, adrese operasyon düzenledi. Baskında Hakan Şerif K. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen ve 'Dolandırıcılık' suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Baran D. (23), yakalandı.

EVDEN ÇIKANLAR AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Adresteki aramada ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda mermi ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Şerif K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Baran D. ise cezaevine teslim edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SEYHAN #ADANA

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Adana’da dehşete düşüren anlar! Gürültü nedeniyle tartıştığı komşusuna kabusu yaşattı: Belinden çıkardığı silahı doğrultup…
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