Adana'da dehşete düşüren olay! "Annesini rüyasında kendisini boğdu için öldürmüş"

Olay 29 Haziran gecesi Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Servet Tekir 2 kız çocuğuyla birlikte bir süre önce mahalleye taşındı. İddiaya göre, polisi arayan D.A. annesinin kanlar içinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Servet Tekir'in çok sayıda bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve çelişkili ifadeler veren D.E. polis merkezine götürüldü. Bu arada ailenin en küçük 9 yaşındaki N.B.E. ifadesinde gece annesiyle aynı salonda uyuduğunu, herhangi bir kavga ya da bağırma sesi duymadığını, sabah polis ekiplerini görünce olayı öğrendiğini söylediği öğrenildi.

BENİ BOĞUYORDU, ÖLDÜRDÜM

Gözaltına alınan D.E., polis merkezinde suçunu itiraf etti. Genç kızın, uykuda annesinin kendisini boğduğunu ve bunun etkisiyle uykudan kalkıp mutfaktan aldığı bıçakla olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne katili tutuklandı.