Adana’da dev operasyon: Sahte hocaya suçüstü! Aşık etme, kısmet açma, büyü bozma...

BÜYÜ BOZMA, AŞIK ETME, KISMET AÇMA…

Operasyon düzenlenen dairede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin ayrıca sanal medya üzerinden kendileriyle iletişime geçen mağdurları 'Büyü bozma, aşık etme, kısmet açma, kendine bağlama ve muska' gibi vaatlerle ikna ederek haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Şüphelilerden Miraç E. ve Ş.T.'nin sanal medyada açtıkları canlı yayınlar ve paylaşımlarda kendilerini 'Muhammet Hoca' olarak tanıttığı, yapılan sözde işlem başına da 15 bin lira talep ettiği saptandı. Evin salonuna hazırlanan masanın üzerine seccade, dua kitabı ve mum konulduğu, yayın ve paylaşımların buradan yapıldığı tespit edildi.