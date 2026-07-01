Adana’da dev operasyon: Sahte hocaya suçüstü! Aşık etme, kısmet açma, büyü bozma...

Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kozan ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı belirtilen e-posta ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin ilçedeki Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir apartman dairesini hücre evine çevirdiği, ağlarına düşürdüğü çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, elebaşılığını Miraç E.'nin (23) yaptığı şebekeyi deşifre etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese yaptığı baskında Miraç E. ile birlikte Ş.T. (21), İ.T. (35), İ.U. (24) ve E.Ç.'yi (18) gözaltına aldı.
BÜYÜ BOZMA, AŞIK ETME, KISMET AÇMA…
Operasyon düzenlenen dairede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin ayrıca sanal medya üzerinden kendileriyle iletişime geçen mağdurları 'Büyü bozma, aşık etme, kısmet açma, kendine bağlama ve muska' gibi vaatlerle ikna ederek haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Şüphelilerden Miraç E. ve Ş.T.'nin sanal medyada açtıkları canlı yayınlar ve paylaşımlarda kendilerini 'Muhammet Hoca' olarak tanıttığı, yapılan sözde işlem başına da 15 bin lira talep ettiği saptandı. Evin salonuna hazırlanan masanın üzerine seccade, dua kitabı ve mum konulduğu, yayın ve paylaşımların buradan yapıldığı tespit edildi.
SUÇU KABUL ETMEDİ
Evde yapılan aramada suçta kullanıldığı değerlendirilen 9 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, dua kitabı ve çok sayıda sim kartına da el konuldu. Şüphelilerin banka hesaplarındaki hareketlilik ve dijital materyalleri incelemeye alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Miraç E., sorgusunda susma hakkını kullandı. Ş.T. ise ifadesinde, "Ben söylendiği gibi kimseyi dolandırmadım. Bazen arkadaşlarımı ziyaret etmek için bu eve geliyorum" dedi.
4 KİŞİ CEZAEVİNE KONULDU
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi' ve 'Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Miraç E., Ş.T., İ.T. ve İ.U. tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.