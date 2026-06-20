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Giriş Tarihi: 20.06.2026 16:19

Adana'da dev operasyon: TIR'ın gizli bölmesinden binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi!

Adana'da polisinin takibe alarak durdurduğu tırda 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yüklü miktarda uyuşturucu maddesiyle yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır sürücüsü H.H. (45) tutuklandı.

İHA Yaşam
Adana’da dev operasyon: TIR’ın gizli bölmesinden binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi!
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır sürücüsü H.H.'nin (45) kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kullandığı tırı takibe aldı.

BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik polisleri, belirlenen noktada tırın önünü keserek aracı durdurdu. Sürücü H.H. kelepçe takılarak etkisiz hale getirilirken, araçta yapılan aramada 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana'da dev operasyon: TIR'ın gizli bölmesinden binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi!
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