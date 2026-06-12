Adana'da direksiyon başında uyuya kalmıştı: Dolmuş şoföründen akılalmaz savunma! "Sevgilimle tartıştığım için..."

Kaza, 10 Haziran'da Yüreğir ilçesi Yenidooğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Ö.'nün kullandığı 01 M 0433 plakalı dolmuş, şoförünün direksiyon başında uyuması sonucu Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarptı. Minibüsteki 7 yolcu yaralanırken, sürücü ise araçtan indikten sonra kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Araç kamerasına yansıyan kazada, şoförün uykuya dalmasıyla dolmuşun kontrolden çıkıp duvara çarptığı, yolcuların ise çığlık atarak savrulduğu görüldü.
SEVGİLİSİYLE TARTIŞTIĞI İÇİN UYKUSUZ KALMIŞ
Kazayla ilgili çalışma başlatan Akıncılar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kazanın ardından bir sokakta gizlenen Muhammet Ö.'nün, cep telefonuyla yanına çağırdığı akrabasının arabasına binerek kaçtığı anlaşıldı. Akrabasının evinde saklandığı belirlenen firari sürücü, polisin adrese yaptığı baskında gözaltına alındı. Zanlının, önceki gece sevgilisiyle tartıştığı için uykusuz kaldığı ortaya çıktı.
"MAYIŞTIM" İFADESİ
Polis merkezine götürülen zanlı, ifadesinde, "Gece kız arkadaşımla sorun yaşamıştım. Uykusuz kalınca sabah yerime çalışacak birini aradım ancak bulamadım. Mecburen direksiyona geçmem gerekti. Güneş yüzüme vurunca mayıştım. Kavşağa yaklaştığımda bir anda dalmam sonucu kaza yaşandı. Linç edilme korkusu yüzünden kaçtım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ayrıca zanlı sürücüye 'Emniyet kemeri takmama', 'Şerit izleme kurallarına uymama', 'Kaza yerini terk etme' maddelerinden 70 bin lira para cezası kesildi. Öte yandan hastanelerdeki tedavilerinin tamamlanan yaralılar taburcu olduğu öğrenildi.