Adana'da direksiyon başında uyuya kalmıştı: Dolmuş şoföründen akılalmaz savunma! "Sevgilimle tartıştığım için..."

SEVGİLİSİYLE TARTIŞTIĞI İÇİN UYKUSUZ KALMIŞ

Kazayla ilgili çalışma başlatan Akıncılar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kazanın ardından bir sokakta gizlenen Muhammet Ö.'nün, cep telefonuyla yanına çağırdığı akrabasının arabasına binerek kaçtığı anlaşıldı. Akrabasının evinde saklandığı belirlenen firari sürücü, polisin adrese yaptığı baskında gözaltına alındı. Zanlının, önceki gece sevgilisiyle tartıştığı için uykusuz kaldığı ortaya çıktı.