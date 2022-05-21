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Giriş Tarihi: 21.5.2022 23:17 Son Güncelleme: 21.5.2022 23:17

Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" konserlerle sona erdi

Adana’da düzenlenen Bir Gençlik Şöleni konserlerle sona erdi

Adana'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla organize edilen "Bir Gençlik Şöleni" konserlerle son buldu.

AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilen şölende, sanatçılar sahne aldı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak sahneye çıkan Erdem Kınay'ın ardından Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, tribünleri dolaşarak katılımcıları selamladı.

Daha sonra sahne alan Uğur Işılak, seslendirdiği türkülerle dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

ERDOĞAN, TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokoldeki yerini almasının ardından, tribünler "Recep Tayyip Erdoğan" diye tezahürat yaptı. Erdoğan, konuşması öncesinde sahaya inerek tribünleri selamladı.

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliğinden kesitler içeren "Kafa tutar dünyaya" adlı şarkı dinletildi. Şarkıyla birlikte maraton tribünü önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı ve şarkıda geçen "İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar" sözleri ile "2023" yazılı dev pankart açıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitap etti.

İnan'ın hediye takdiminin ardından protokol tribününe geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada katılımcılarla öz çekim yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gencin kendisine verdiği kara kalem çizilmiş resmini imzaladı, yanına gelen kız çocuğuyla da fotoğraf çektirdi.

Program kapsamında Tuğçe Kandemir, sevilen şarkılarını seslendirdi. Kandemir'in konseri sırasında havai fişek gösterisi de sunuldu.

Daha sonra sahneye çıkan Oğuzhan Koç da tribünü dolduranlar için şarkılarını söyledi.

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Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" konserlerle sona erdi
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