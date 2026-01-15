Haberler Yaşam Haberleri Adana’da 'elçilik' savaşı: Akrabalar birbirine girdi, 1 ölü, 5 yaralı!
Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:54

Adana'da akraba iki aile arasındaki Übeyt Coşkun’un (45) hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve tabancalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Husumetin, Coşkun ailesi adına çalışan Suriyeli tarım işçilerinin, 2 ay önce işçilerden komisyon alarak elcilik hakimiyetini sağlayan Ertan ailesinin safına geçtiği için başladığı ortaya çıktı.

Olayın perde arkasından "elçilik" (tarım işçisi aracılığı) hakimiyeti mücadelesi çıktı. İddiaya göre, daha önce Coşkun ailesi adına çalışan Suriyeli tarım işçileri, 2 ay önce işçilerden komisyon alarak elcilik yapan Ertan ailesinin safına geçti. Bu durum, Coşkun ailesinin ciddi bir maddi kayba uğramasına neden oldu.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

13 Ocak günü saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bir araya gelen iki aile, uğradıkları zararı konuşmak istedi. Ancak tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada: Übeyt Coşkun (45), göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Fatih Coşkun, Fırat Ertan, Emin Ertan, Vefa Coşkun ve Mahmut Tağman çeşitli yerlerinden yaralandı.

EMNİYET OPERASYONU: 9 TUTUKLAMA

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu olaya karıştığı tespit edilen 12 şüpheliden 10'u yakalandı. Yapılan ev aramalarında 2 adet tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler Birbirini Suçladı Emniyetteki sorgularında kavgaya karıştıklarını kabul eden ancak "Silahı ben kullanmadım" diyerek birbirini suçlayan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Mahkeme heyeti, şüphelilerden 9'unun tutuklanmasına, 1'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

