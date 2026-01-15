Adana’da ’elçilik’ savaşı: Akrabalar birbirine girdi, 1 ölü, 5 yaralı!

Olayın perde arkasından "elçilik" (tarım işçisi aracılığı) hakimiyeti mücadelesi çıktı. İddiaya göre, daha önce Coşkun ailesi adına çalışan Suriyeli tarım işçileri, 2 ay önce işçilerden komisyon alarak elcilik yapan Ertan ailesinin safına geçti. Bu durum, Coşkun ailesinin ciddi bir maddi kayba uğramasına neden oldu.
SOKAK ORTASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA
13 Ocak günü saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bir araya gelen iki aile, uğradıkları zararı konuşmak istedi. Ancak tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada: Übeyt Coşkun (45), göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Fatih Coşkun, Fırat Ertan, Emin Ertan, Vefa Coşkun ve Mahmut Tağman çeşitli yerlerinden yaralandı.
Şüpheliler Birbirini Suçladı Emniyetteki sorgularında kavgaya karıştıklarını kabul eden ancak "Silahı ben kullanmadım" diyerek birbirini suçlayan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Mahkeme heyeti, şüphelilerden 9'unun tutuklanmasına, 1'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.