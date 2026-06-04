Adana’da eşini vahşice bıçaklayarak öldürmüştü: O cani koca için istenen ceza belli oldu

MÜEBBET HAPİS TALEBİ CEZASI TALEP EDİLDİ

Olay günü alkollü olduğu tespit edilen sanığın, Kadriye A'yı uyandırıp bıçakladığı anlatılan iddianamede, "Sanığın eyleminin Kadriye A'yı öldürmeye yönelik olduğu ve 'eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşıldığından üzerine atılı suçlama yönünden ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep olunur." ifadesi kullanıldı. Şevket A. ise iddianamede yer verilen ifadesinde aldatıldığını öne sürerek, "Eve hırsız girer düşüncesiyle çekyatın altında bulundurduğum bıçakla bilinçsizce saldırdım. Bıçağı kaç kez vurduğumu bilmiyorum. Daha sonra evin alt katında yaşayan kardeşime seslendim. Bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdim." beyanında bulundu. Meydan Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde eşi Kadriye A'yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Şevket A. tutuklanmıştı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör