Adana’da eski eş dehşet saçtı: Eve zorla girdi ne var ne yoksa dağıttı! Çocuklarının önünde darbedildi...

Dehşete düşüren olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kalp hastası, 4 çocuk annesi tarım işçisi Cevriye Oruç, yıllardır psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını öne sürdüğü 13 yıllık eşi O.O.'ya 4 yıl önce boşama davası açıp, ayrı evde yaşamaya başladı. İşsiz olan O.O., bu süreçte de barışmak için eşini tehdit etmeye devam etti. 27 Ocak'ta Cevriye Oruç çocuğunu hastaneye götürünce eve giren O.O., eline aldığı tavayla eşyalara vurarak zarar verdi. Eve döndüğünde olayı gören Oruç, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Barışma teklifini reddeden Cevriye Oruç'u darbeden O.O. daha sonra evden ayrıldı. Polise giden Oruç, eşinden şikayetçi oldu.
'ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'
Çocuğunu hastaneye götürünce eşinin duvardan tırmanarak eve girdiğini anlatan Oruç, "Evimiz müstakil olduğu için duvardan atlayarak eve girmiş. Tarlalarda çalışıp kazandığım parayla aldığım eşyaları bile bize çok gördü. Daha önce de eve gelip bizi tehdit ediyordu. En son gelişinde eline aldığı tavayla bütün eşyalarımı paramparça etti. Çocuklarım korkudan bağırıyordu. Bana dönerek, 'Çocuklarınla birlikte seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım, bu hayatı size zindan edeceğim' diyerek tehditlerde bulundu" diye konuştu.