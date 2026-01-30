Adana’da eski eş dehşet saçtı: Eve zorla girdi ne var ne yoksa dağıttı! Çocuklarının önünde darbedildi...

'ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'

Çocuğunu hastaneye götürünce eşinin duvardan tırmanarak eve girdiğini anlatan Oruç, "Evimiz müstakil olduğu için duvardan atlayarak eve girmiş. Tarlalarda çalışıp kazandığım parayla aldığım eşyaları bile bize çok gördü. Daha önce de eve gelip bizi tehdit ediyordu. En son gelişinde eline aldığı tavayla bütün eşyalarımı paramparça etti. Çocuklarım korkudan bağırıyordu. Bana dönerek, 'Çocuklarınla birlikte seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım, bu hayatı size zindan edeceğim' diyerek tehditlerde bulundu" diye konuştu.