Adana’da eski eş dehşeti: Çocukları almaya gelen cani bu rica üstüne delirdi! ’Çocuklara iyi bak’

'ÇOCUKLARI HER ALMAMDA SORUN YAŞIYORUM'

Doğan, eski eşinin çocukları görmesi konusunda kendisine sürekli zorluk çıkardığını öne sürdü. Yaklaşık 7 yıldır ayrı yaşadıklarını belirten Doğan, "İki oğlum var ve velayet babalarında. Hafta sonları çocuklarımı alıyorum ancak sürekli engel oluyorlar. İşe gittiğim için alamazsam bir daha göstermiyorlar. Çocukları bana karşı dolduruyorlar. Sürekli polis ve adliyelerle uğraştırıyorlar. 'Taksi tut, çocuğunu al', 'Git dava aç' gibi sözlerle sürekli önümü yokuşa sürüyorlar. Çocuklarımın psikolojileriyle çok oynadılar, artık normal değiller. Sürekli suçlu arar hale geldiler. Bu olaydan önce beni arayıp, 'Çocuklardan bıktım, 8 yıldır ben baktım, artık sen bak' dedi. Ben de maddi gücüm olmadığını, çocukların yıllardır onun düzenine alıştığını ve bu düzeni bozmak istemediğimi söyledim. Bunun ardından olay yaşandı" dedi.