Adana’da eski eş dehşeti: Talihsiz kadını 8 yerinden bıçakladı! ’Sana mezar yeri alacağım’

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Saldırı sırasında evde bulunan 74 yaşındaki Menevşe Boybey, yaşananları anlattı. Boybey, "Evde otururken birden içeri girdi. Elinde bıçakla Ayşe'ye vurmaya başladı. Ben yardım istemek için dışarı kaçtım. Balkondan 'Yardım edin' diye bağırdım. Yardım isteyince şahıs kaçtı" dedi. Ayşe Katırcı'nın kızı Cennet Terkeşli (32) ise annesinin daha önce de babası tarafından defalarca darbedilip tehdit edildiğini söyledi. Terkeşli, "Annemi babam daha önce defalarca darp edip tehdit etti. Ben bu kadar ileri gideceğini tahmin etmiyordum. Ama babam bunu da yaptı. Annem babamdan sürekli şikayetçi oldu ama durum ortada" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör