Adana’da eski eş dehşeti: Talihsiz kadını 8 yerinden bıçakladı! ’Sana mezar yeri alacağım’

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde iddiaya göre, yaklaşık 10 yıl önce boşandığı eski eşi Arif T., Ayşe Katırcı'nın evine geldi. Elindeki bıçakla Katırcı'ya saldıran şüpheli, 3 çocuk annesi Ayşe Katırcı'yı 8 yerinden bıçakladı. Katırcı ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Katırcı, ambulansla Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Katırcı'nın durumunun kritik olduğu ve komada bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheli Arif T.'nin kent merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunan Pozantı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
HALİMEYKEN DE DÖVDÜ
Öte yandan hastane de yaşam mücadelesi veren Ayşe Katırcı'nın saldırıdan 13 gün önce eski eşi Arif T. tarafından tehdit edildiğini ve yardım istediği ortaya çıktı. O tarihte, yaptığı açıklamada; 25 yıl evli kaldığı eski eşinden evlilik süresince şiddet gördüğünü iddia eden Katırcı: "Evliliğimizin dördüncü gününde beni dövdü. Hamileyken de dövdü. Alkol aldığı zaman bilinçsiz bir şekilde eline ne geçerse bana vuruyordu. Evliliğimiz boyunca gözüm mor geziyordum" demişti. Boşanmanın ardından da tehditlerin sürdüğünü belirten Katırcı, eski eşi hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade etmişti.
KEFEN GÖNDERİP, "MEZAR YERİ ALACAĞIM" TEHDİDİ
Eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne süren Katırcı, "Daha önce bana kefen takımı göndermişti. Şimdi de 'Sana mezar yeri alacağım' diyerek tehdit ediyor. Gelip silah çekiyor, bıçak çekiyor. Sürekli tehditler alıyorum. Sürekli psikolojik baskı uyguluyor. 'Seni dışarı çıkamaz hale getireceğim' diyor. Belki yüzüme kezzap atacak, ne yapacağını bilemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Yaşadığı korku nedeniyle evden çıkamadığını anlatan Katırcı, "Evden çıkamıyorum, psikolojim bozuldu. Sürekli şikayetçi oluyorum ama her defasında serbest bırakılıyor. Artık cezai işlem yapılmasını istiyorum. Tek isteğim adalet" diyerek yetkililerden yardım istemişti.
DEHŞET ANLARINI ANLATTI
Saldırı sırasında evde bulunan 74 yaşındaki Menevşe Boybey, yaşananları anlattı. Boybey, "Evde otururken birden içeri girdi. Elinde bıçakla Ayşe'ye vurmaya başladı. Ben yardım istemek için dışarı kaçtım. Balkondan 'Yardım edin' diye bağırdım. Yardım isteyince şahıs kaçtı" dedi. Ayşe Katırcı'nın kızı Cennet Terkeşli (32) ise annesinin daha önce de babası tarafından defalarca darbedilip tehdit edildiğini söyledi. Terkeşli, "Annemi babam daha önce defalarca darp edip tehdit etti. Ben bu kadar ileri gideceğini tahmin etmiyordum. Ama babam bunu da yaptı. Annem babamdan sürekli şikayetçi oldu ama durum ortada" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.